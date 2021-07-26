شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للأسهم الأمريكية في بداية التداولات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الإثنين على نحو سلبي في ظل الترقب بالأسواق لاجتماع الاحتياطي الفيدرالي فضلا عن صدور المزيد من نتائج أعمال الشركات.



وفي وقت لاحق هذا الأسبوع، سوف يعقد الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه الشهري لمناقشة السياسة النقدية ومتابعة تطورات التضخم والنمو والتعافي من الجائحة.



وسوف يبدأ اجتماع الفيدرالي غدا الثلاثاء، ويستمر حتى الأربعاء يعلن بعده قرار الفائدة وسط توقعات بتثبيتها قرب الصفر دون تغيير، ثم يعقب ذلك مؤتمر صحفي لرئيس البنك المركزي "جيروم باول".



وعلاوة على ذلك، ستصدر هذا الأسبوع نتائج أعمال شركات أبرزها "تسلا" و"آبل" و"فيسبوك" و"أمازون دوت كوم".



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:13 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% (ما يعادل 77 نقطة) إلى 34985 نقطة، وانخفض مؤشر "إس أند بي 500" بأقل من 0.1% (ما يعادل 3 نقاط) إلى 4408 نقاط، في حين ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل 11 نقطة) إلى 14850 نقطة.