شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتراجع للمرة الأولى فى 3 أيام والأنظار على اجتماع الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية، على وشك تكبد أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل تباطؤ طلب العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح ، خاصة بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا مرة أخرى فى الولايات المتحدة ، الأمر الذي أثار تكهنات تأخير خطوة تقليص برنامج شراء السندات المحفز للاقتصاد الأكبر فى العالم.

انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.25 % إلى مستوى 92.68 نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 92.90 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.96 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الجمعة مرتفعا بنسبة 0.1% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بعد بيانات قوية عن قطاع الصناعات التحويلية فى الولايات المتحدة.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،حقق مؤشر الدولار الأمريكي ارتفاعا بنسبة 0.2% ، فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح.

تراجع مؤشر الدولار فى مستهل تعاملات الأسبوع ،بسبب تباطؤ عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار متاح ، فى ظل تزايد تكهنات أن تؤدي ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا مرة أخرى فى الولايات المتحدة إلى تأخير قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي الإعلان عن تقليص برنامج شراء السندات.

ينطلق الاجتماع الدوري لمجلس الاحتياطي الاتحادي غدا الثلاثاء ،على أن يصدر قراراته يوم الأربعاء ، حيث تنتظر أسواق المال العالمية بشغف الحصول على المزيد من الأدلة حول مستقبل تشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة.