شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تستأنف عمليات التعافي بفضل تراجع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتستأنف عمليات التعافي من أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر التي توقفت مؤقتا يوم الجمعة ،يأتي هذا الارتفاع بفضل تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

ارتفعت أسعار الفضة بأكثر من 1.0% إلى مستوي 25.43$ ، من مستوي الافتتاح عند 25.17$ ، وسجلت أدنى مستوى عند 25.11$.

أنهي المعدن الأبيض"الفضة" تعاملات الجمعة منخفضا بنسبة 1.0% ، فى أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل توقف عمليات التعافي من أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 24.75$ للأوقية .

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ،فقدت أسعار الفضة نسبة 1.9% ، فى ثالث خسارة أسبوعية على التوالي ، بفعل مخاوف حيال الطلب الفعلي فى الصين أكبر مستهلك للمعادن والسلع فى العالم.

انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بحوالي 0.25% ، فى طريقه صوب تكبد أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، عاكسا تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، الأمر الذي يدعم انتعاش أسعار المعادن والسلع المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي هذا التراجع فى مستويات العملة الأمريكية ، بفعل تباطؤ الطلب على الدولار كأفضل استثمار بديل ، فى ظل تزايد تكهنات أن تؤدي ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا مرة أخرى فى الولايات المتحدة إلى تأخير قيام البنك الفيدرالي الاتحادي الإعلان عن تقليص برنامج شراء السندات.

على مدار يومين ينطلق غدا الثلاثاء الاجتماع الدوري للبنك الفيدرالي الاتحادي ، حيث تنتظر أسواق المال العالمية بشغف الحصول على المزيد من الأدلة حول مستقبل تشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة.