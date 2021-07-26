شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتخلى عن ذروة قياسية بفعل عمليات جني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين لتتخلى عن أعلى مستوياتها على الإطلاق المسجل بالجلسة السابقة ، مع نشاط ملحوظ لعمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى عزوف المستثمرين عن المخاطرة قبل اجتماع السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الأمريكي.

انخفض مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.4% حتى الساعة 11:30 بتوقيت غرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة مرتفعا بنسبة 1.1% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ،مسجلا مستوى قياسي جديد عند 461.75 نقطة.

على صعيد جلسات الأسبوع الماضي ،حقق مؤشر داو جونز أوروبا ارتفاعا بحوالي 1.5 % ، فى ثاني مكاسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بفضل إعلان الشركات نتائج أرباح أفضل من التقديرات خلال الربع الثاني من هذا العام.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، على وشك تكبد أول خسارة فى غضون الخمس جلسات الأخيرة ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الحمراء.

تصدر قطاع صناعة السيارات ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بأكثر من 1.5% ، فى ظل تراجع معظم أسهم شركات صناعة السيارات فى ألمانيا.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 اليوم بنسبة 0.5% ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة فى وول ستريت مرتفعا بأكثر من 1.0% ،فى رابع مكسب يومي على التوالي ،مسجلا مستوى قياسي جديد عند 4,415.18 نقطة.

ينطلق غدا الثلاثاء الاجتماع الدوري للبنك الفيدرالي الاتحادي ،على أن يصدر قراراته يوم الأربعاء ، حيث من المتوقع أن يقدم أدلة جديدة حول مستقبل السياسة النقدية فى الولايات المتحدة.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بأكثر من 0.4% ،وفى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 0.3% ،وفى ألمانيا نزل مؤشر داكس بنسبة 0.6% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ، وفى لندن فقد مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 0.25 %.