شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتماسك فوق أدنى مستوى فى أسبوعين بدعم تراجع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتتماسك فوق أدنى مستوى فى أسبوعين المسجل فى وقت سابق من تعاملات الجمعة ، بالتزامن مع التماسك فوق حاجز النفسي عند 1,800$ للأونصة ، يأتي هذا بدعم تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بأكثر من 0.5% إلى 1,811.53$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,802.21$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,798.42$.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الجمعة منخفضا بنسبة 0.3% ، فى ثالث خسارة فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، وسجل أدنى مستوى فى أسبوعين عند 1,789.68$ للأونصة تحت ضغط ارتفاع الدولار الأمريكي.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الفائت ،فقدت أسعار الذهب أكثر من 0.5% ، فى أول خسارة خلال الخمسة أسابيع الأخيرة ، بفعل تباطؤ مستويات الطلب على المعدن الثمين.

انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بحوالي 0.25% ، فى طريقه صوب تكبد أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، عاكسا تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، الأمر الذي يدفع انتعاش أسعار المعادن والسلع المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي هذا التراجع فى مستويات العملة الأمريكية ، بفعل تباطؤ الطلب على الدولار كأفضل استثمار بديل ، فى ظل تزايد تكهنات أن تؤدي ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا مرة أخرى فى الولايات المتحدة إلى تأخير قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي الإعلان عن تقليص برنامج شراء السندات.

على مدار يومين ينطلق غدا الثلاثاء الاجتماع الدوري لمجلس الاحتياطي الاتحادي ، حيث تنتظر أسواق المال العالمية بشغف الحصول على المزيد من الأدلة حول مستقبل تشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت يوم الجمعة بحوالي 1.17 طن متري ،لينزل الإجمالي إلى 1,027.38 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 13 أيار/مايو الماضي.