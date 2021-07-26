شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض للعقود الآجلة لأسعار النفط لأول مرة في خمسة جلسات متغاضية عن تراجع الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت العقود الآجلة لأسعار النفط بقرابة الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها من الأعلى لها منذ 15 من تموز/يوليو متغاضية عن استأنف مؤشر الدولار الأمريكي الارتداد من الأعلى له منذ مطلع نيسان/أبريل للجلسة الثانية في أربعة جلسات وفقاً للعلاقة العكسية بينهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين عن الاقتصاد الأمريكي أكير منتج ومستهلك للنفط عالمياً ومع تسعير الأسواق لتطورات جائحة كورونا.

وفي تمام الساعة 05:55 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم آيلول/سبتمبر القادم 0.77% لتتداول عند مستويات 71.663$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 72.18$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 72.07$ للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم أيلول/سبتمبر 0.60% لتتداول عند 73.68$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 74.12$ للبرميل، مع العلم أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 74.10$ للبرميل، بينما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.05% إلى 92.84 مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 92.89، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند 92.89.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل الجديدة والتي قد تعكس ارتفاعاً 3.5% إلى نحو 800 ألف منزل مقابل تراجع 5.9% عند 769 ألف منزل في القراءة السابقة لشهر أيار/مايو الماضي.

على الصعيد الأخر، لا تزال المخاوف التي تنتاب الأسواق حيال وضع فيروس كورونا في منطقة آسيا والمحيط الهادي قائمة بشكل أو بأخر وبالأخص عقب إعلان أكبر ولايتان في استراليا الأربعاء الماضي عن زيادة حادة في الإصابات الجديدة بمتحور دلتا، بينما سجلت إندونيسيا ارتفاعاً قياسياً في الوفيات الناجمة عن الفيروس التاجي وفقاً لوكالة رويترز الإخبارية.

بخلاف ذلك، لا تزال المخاوف التي تنتاب المستثمرين حيال وضع فيروس كورونا في منطقة آسيا والمحيط الهادي قائمة بشكل أو بأخر، ونود الإشارة، لكون وكالة يونهاب المحلية في كوريا الجنوبية أفادت بأنه سيتم تطبيق ثاني أعلى مستوى من القيود للحائجة على المناطق غير العواصم اعتباراً من غداً الثلاثاء، بينما تجاوزت حصيلة الإصابات اليومية بالفيروس التاجي في طوكيو ألف شخص لستة أيام متتالية وفقاُ لوكالة أنباء كيودو اليابانية.

ويذكر أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم نوه الأربعاء الماضي لكون العالم في المرحلة الأولى من موجة أخرى من الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، موضحاً إن الفشل العالمي في مشاركة اللقاحات والاختبارات والعلاجات يؤجج جائحة ذي مسارين، البلدان التي لديها موارد كافية مثل اللقاحات تنفتح، في حين أن بعض البلدان الأخرى تغلق في محاولة لإبطاء تفشي الفيروس التاجي.

كما صرح أدهانوم في حديثه آنذاك إلى أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية في العاصمة اليابانية طوكيو والتي اطلقت فعليات الأولمبيات بدون جمهور في اليابان الجمعة الماضية، بأن التناقضات في اللقاحات حول العالم تخفي ظلماً مروعاً، وإن الوباء اختبار والعالم يفشل، موضحاً أنه كلما طال الوباء، زاد الاضطراب الاجتماعي والاقتصادي الذي يسببه، ومضيفاً أن التهديد العالمي للوباء سيبقي حتى تتعامل جميع الدول مع المرض.

وحذر أدهانوم من أنه بعد تسعة عشر شهراً من تفشي حائجة كورونا وسبعة أشهر منذ الموافقة على اللقاحات الأولى، نحن الآن في المرحلة الأولى لموجة أخرى من الإصابات والوفيات، ويذكر أنه أعرب في وقت سابق من هذا الشهر عن كون الأوضاع المتعلقة بجائحة كورونا تتفاقم، موضحاً آنذاك أن سلالة متحور دلتا قد تتحول قريباً للنسخة المهيمنة في العالم، ما يعرض الكثير والتعافي العالمي لخطر متزايد.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها الجمعة الماضية في تمام 05:11 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 192.28 مليون حالة مصابة ولقي نحو 4,136,518 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى أمس السبت، قرابة 3,647 مليون جرعة.

ونود الإشارة، لكون التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز أظهر الجمعة الماضية ارتفع منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة الأمريكية بواقع 7 منصات إلى 387 منصة، لتعكس رابع ارتفاع أسبوعي لها على التوالي، وأطول مسيرات مكاسب أسبوعية لها منذ أيار/مايو، كما تعكس أيضا أعلى مستوى لها منذ نيسان/أبريل 2020.