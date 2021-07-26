شكرا لقرائتكم خبر عن بوينج يغلق على ارتفاع حذر – تحليل – 26-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم شركة بوينج (BA) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وذلك وسط محاولات السهم تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.29% بما يعادل 65 سنت ليستقر السهم على سعر 221.52 دولار، ولكن بالرغم من صعود السهم الأخير إلا أنه يظل مستقراً دون مستوى المقاومة المحوري 225.88، فهذا المستوى يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية لآخر موجة صاعدة على المدى المتوسط (من 141.45 إلى 278.34)، كما يعاني من الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 225.88/ ليستهدف مستوى الدعم التالي عند 210.00 الذي يمثل نسبة 50% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه