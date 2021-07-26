شكرا لقرائتكم خبر عن بنك أوف أمريكا يسيطر عليه الاتجاه التصحيحي الهابط – تحليل – 26-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم بنك أوف أمريكا (BAC) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.68% بما يعادل 26 سنت ليستقر على سعر 37.70 دولار، وذلك وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وقد جاء انخفاض السهم بالرغم من توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 37.40، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 34.35.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط