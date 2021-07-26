شكرا لقرائتكم خبر عن سيتي جروب يعاني من الضغط السلبي – تحليل – 26-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم سيتي جروب (C) في آخر جلساته، وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.33% بما يعادل 22 سنت ليستقر على سعر 66.71 دولار، أمام توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 68.50، ليستهدف مستوى الدعم 62.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط