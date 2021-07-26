شكرا لقرائتكم خبر عن كاتربللر يحاول تعويض بعضاً من خسائره السابقة – تحليل – 26-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد قليلاً سهم كاتربللر (CAT) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.18% بما يعادل 37 سنت ليستقر على سعر 209.53 دولار، وذلك وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير وتأثر السهم بكسره لخط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق، كما يعاني السهم في الوقت نفسه من الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة عودة استقراره أدنى مستوى 208.43، ليستهدف بعدها من جديد مستوى الدعم 197.90.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه