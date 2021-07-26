شكرا لقرائتكم خبر عن ديزني يحاول استعادة تعافيه – تحليل – 26-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم ديزني (DIS) في آخر جلساته، وذلك وسط تأثره باختراق خط اتجاه تصحيحي هابط في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية)، ليحاول السهم بهذا الارتفاع التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، محققاً مكاسب بلغت نسبتها 0.58% بما يعادل 1.01 نقطة ليستقر على سعر 176.14 دولار، كما نلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 173.00، ليستهدف مستوى المقاومة 183.22.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد