شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 26-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه سعر النفط ضغط سلبي قوي الآن ليهاجم مستوى 71.05 ويحاول الثبات دونه، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن الثبات دون هذا المستوى سيوقف السيناريو الإيجابي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويضع السعر تحت الضغط التصحيحي الهابط من جديد، بينما يحتاج السعر للارتقاء فوق المستوى المذكور لاستئناف الاتجاه الصاعد الذي يتواجد هدفه الأول عند 73.30.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 70.00 والمقاومة 73.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد