شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يحاول التعافي من مستويات منخفضة مقابل الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ،ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر ونصف مقابل الدولار الأمريكي ، بفعل تباطؤ عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح ،فى ظل تكهنات أن يؤدي ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا مرة أخرى فى الولايات المتحدة إلى تأخير قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي الإعلان عن تقليص برنامج شراء السندات.

زاد اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.25% إلى 1.1800$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1772 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.1763$.

أنهي اليورو تعاملات الجمعة مستقرا بدون أي تغيير يذكر مقابل الدولار ، بعد بيانات مختلطة عن القطاعات الرئيسية المكونة للاقتصاد الأوروبي خلال تموز/يوليو.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،فقدت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" نسبة 0.3% مقابل العملة الأمريكية ، فى ثاني خسارة أسبوعية على التوالي.

وسجل اليورو يوم الأربعاء الماضي أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر ونصف عند 1.1752$ ، بسبب تركيز المستثمرين على شراء العملة الأمريكية كأفضل الفرص الاستثمارية المتاحة.

تراجع مؤشر الدولار يوم الاثنين بأكثر من 0.2% ، على وشك تكبد أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، عاكسا توقف صعود العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا التراجع بسبب تباطؤ عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار متاح ، مع تزايد تكهنات أن تؤدي ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا مرة أخرى فى الولايات المتحدة إلى تأخير قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي الإعلان عن تقليص برنامج شراء السندات.

ينطلق الاجتماع الدوري لمجلس الاحتياطي الاتحادي غدا الثلاثاء ،على أن يصدر قراراته يوم الأربعاء ، حيث تنتظر أسواق المال العالمية بشغف الحصول على المزيد من الأدلة حول مستقبل تشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة.