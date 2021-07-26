شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أولى جلسات الأسبوع في مجملها سلبية مثقلة بالضغوط التنظيمية الصينية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية أولى جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها سلبية مع قيادة مؤشرات الأسهم الصينية ومؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج لمسيرات الخسائر اليوم الاثنين مثقلة بضغوط تنظيمية أثقلت على أداء أسهم قطاع التكنولوجيا والتعليم.

هذا وقادة مسيرات التراجعات في مؤشر هانج سينج أسهم شركة تينسينت المدرجة في هونج كونج مع تراجعات بقرابة ستة بالمائة، ما تراجعت أسهم شركة علي بابا بقرابة خمسة بالمائة بعد أن أمرت هيئة مكافحة الاحتكار في الصين تينسينت بالتخلي عن حقوقها الحصرية في ترخيص الموسيقي وفرضت عليها غرامة بسبب سلوكها المناهض للمنافسة، مما يمثل تطوراً أخر في حملة بكين المستمرة على عمالقة الإنترنت المحليين.

وفي نفس السياق، تراجع مؤشر هانج سينج تك لأسهم التكنولوجيا بأكثر من خمسة بالمائة، كما تراجعت أسهم شركات التعليم الخاصة المدرجة في هونج كونج بعد أن كثفت السلطات الصينية القيود على القطاع وشهدت كل من أسهم شركة مجموعة نيو أورينتال إديوكشن إند تكنولوجي ومجموعة شينا بيستسدي إديوكشن بالإضافة إلى أسهم شركة كووليارن تكنولوجي انخفاضاً بأكثر من ثلاثين بالمائة لكل منهما.

بخلاف ذلك، انخفضت مؤشرات الأسهم الاسترالية بشكل طفيف كما تراجعت مؤشرات الأسهم النيوزيلندية وانخفض مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية بأكثر من واحد بالمائة مع عودة نبض التداول لها مع مطلع هذا الأسبوع عقب تغيبه في أخر جلستان من الأسبوع الماضي بسبب عطلات رسمية في اليابان يومي الخميس والجمعة.

بخلاف ذلك، لا تزال المخاوف التي تنتاب المستثمرين حيال وضع فيروس كورونا في منطقة آسيا والمحيط الهادي قائمة بشكل أو بأخر، ونود الإشارة، لكون وكالة يونهاب المحلية في كوريا الجنوبية أفادت بأنه سيتم تطبيق ثاني أعلى مستوى من القيود للحائجة على المناطق غير العواصم اعتباراً من غداً الثلاثاء، بينما تجاوزت حصيلة الإصابات اليومية بالفيروس التاجي في طوكيو ألف شخص لستة أيام متتالية وفقاُ لوكالة أنباء كيودو اليابانية.

ويذكر أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم نوه الأربعاء الماضي لكون العالم في المرحلة الأولى من موجة أخرى من الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، موضحاً إن الفشل العالمي في مشاركة اللقاحات والاختبارات والعلاجات يؤجج جائحة ذي مسارين، البلدان التي لديها موارد كافية مثل اللقاحات تنفتح، في حين أن بعض البلدان الأخرى تغلق في محاولة لإبطاء تفشي الفيروس التاجي.

كما صرح أدهانوم في حديثه آنذاك إلى أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية في العاصمة اليابانية طوكيو والتي اطلقت فعليات الأولمبيات بدن جمهور في اليابان الجمعة الماضية، بأن التناقضات في اللقاحات حول العالم تخفي ظلماً مروعاً، وإن الوباء اختبار والعالم يفشل، موضحاً أنه كلما طال الوباء، زاد الاضطراب الاجتماعي والاقتصادي الذي يسببه، ومضيفاً أن التهديد العالمي للوباء سيبقي حتى تتعامل جميع الدول مع المرض.

وحذر أدهانوم من أنه بعد تسعة عشر شهراً من تفشي حائجة كورونا وسبعة أشهر منذ الموافقة على اللقاحات الأولى، نحن الآن في المرحلة الأولى لموجة أخرى من الإصابات والوفيات، ويذكر أنه أعرب في وقت سابق من هذا الشهر عن كون الأوضاع المتعلقة بجائحة كورونا تتفاقم، موضحاً آنذاك أن سلالة متحور دلتا قد تتحول قريباً للنسخة المهيمنة في العالم، ما يعرض الكثير والتعافي العالمي لخطر متزايد.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها الجمعة الماضية في تمام 05:11 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 192.28 مليون حالة مصابة ولقي نحو 4,136,518 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى أمس السبت، قرابة 3,647 مليون جرعة.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 1.22% ليربح 23.20 نقطة ويصل إلى المستوى 1,927.61، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 1.19% ليربح هو الأخر 328.95 نقطة ويصل إلى المستوى 27,876.95.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية شهدت انخفاضاً خلال تداولات الجلسة، حيث تراجع مؤشر CSI 300 بنسبة 2.89% ليخسر 147.27 نقطة ويصل إلى المستوى 4,941.96، وانخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 2.18% ليخسر هو الأخر 77.27 نقطة ويصل إلى المستوى 3,473.13.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد تراجعاً بنسبة 2.64% ليخسر 721.96 نقطة ويصل إلى المستوى 26,600.02، كما انخفض مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.46% ليخسر هو الأخر 14.94 نقطة ويصل إلى المستوى 3,239.48.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي تراجع بنسبة 0.28% ليخسر 35.78 نقطة ويصل إلى المستوى 12,700.53، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 0.01% ليخسر هو الأخر 0.65 نقطة ويصل إلى المستوى 7,393.70.