شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 26-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر عقود خام برنت بسلبية قوية ليختبر الدعم المحوري 72.75، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر للثبات فوق هذا المستوى ليبقى الاتجاه الصاعد فعالاً للفترة القادمة، حيث إن كسره سيسبب تحول في الاتجاه نحو الانخفاض والتوجه نحو 71.20 كهدف سلبي تالي، بينما تبدأ الأهداف الإيجابية المتوقعة عند 74.70.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 72.50 والمقاومة 75.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد