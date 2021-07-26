شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 26-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار حول دعم العلم الهابط الموضح بالصورة، ويشكّل المتوسط المتحرك 50 ضغط سلبي مستمر أمام السعر، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً لهذا اليوم، بانتظار اختبار مستوى 24.95 كمحطة أولى، مع الانتباه إلى أن الثبات دون 25.65 مهم لتحقيق الأهداف المنتظرة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 24.70 والمقاومة 25.65

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط