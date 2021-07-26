شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 26-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب تداولات إيجابية ويحاول تخطي المتوسط المتحرك 50، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يظهر إشارات تشبع في الشراء، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الهابط الذي يستهدف مستويات 1797.00 ثم 1770.00 كمحطات رئيسية تالية، مع التذكير بأن استمرار الموجة الهابطة يتطلب الثبات دون 1825.15.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1775.00 والمقاومة 1820.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط