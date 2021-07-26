شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 26-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج اليورو مقابل الدولار تداولات إيجابية ملحوظة لكنه واجه المتوسط المتحرك 50 الذي يشكّل مقاومة قوية أمام السعر، لتبقى الفرص متاحة لاستمرار الاتجاه الهابط المتوقع لهذا اليوم، والذي يعتمد على الثبات دون هذا المستوى ودون 1.1795، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المنتظر يتواجد عند 1.1700.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1690 والمقاومة 1.1830

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط