الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 26-07-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج اليورو مقابل الدولار تداولات إيجابية ملحوظة لكنه واجه المتوسط المتحرك 50 الذي يشكّل مقاومة قوية أمام السعر، لتبقى الفرص متاحة لاستمرار الاتجاه الهابط المتوقع لهذا اليوم، والذي يعتمد على الثبات دون هذا المستوى ودون 1.1795، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المنتظر يتواجد عند 1.1700.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1690 والمقاومة 1.1830

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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