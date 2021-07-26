شكرا لقرائتكم خبر عن "نفط الكويت" تجري مباحثات لطرح مجموعة من المناقصات والعقود والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تجري شركة نفط الكويت مباحثات مع الجهاز المركزي للمناقصات العامة بشأن طرح مجموعة من المناقصات خلال الفترة المقبلة.

وهذه المناقصات هي مشروع تشغيل وصيانة مرافق تخزين ومناولة المواد الكيماوية والمختبرات التشغيلية ومحطات التخلص من المياه الفائضة في مناطق شركة نفط الكويت ومحطة صيانة وارة في مناطق جنوب وشرق الكويت.

حيث تعتزم "نفط الكويت" طرح مناقصة تقديم خدمات الصيانة لأنظمة مكافحة الحريق لمناطق الجنوب والشرق والتصدير والبحرية والأحمدي التابعة للشركة، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.

كما تعتزم "نفط الكويتط طرح مناقصة تقديم خدمات التشغيل والصيانة للمعدات الميكانيكية وأنظمة تبريد الهواء في مستشفى الأحمدي، فضلا عن عقد آخر لتقديم خدمات الصيانة الشاملة والدعم لمرافق الإنتاج في غرب الكويت.

وطلب الجهاز المركزي للمناقصات العامة تزويده بكتب رسمية بعد التعديلات التي طلبتها «نفط الكويت» على طرح هذه المناقصات.

ومؤخرا، قالت تقارير صحفية أن شركة نفط الكويت تعكف على تفعيل مبادرة أعدت خصيصا كمشروع لنظام إدارة محافظها ليأتي متسقا مع استراتيجية الشركة لعام 2040، التي تهدف لدراسة وتحديد الأولويات واختيار الفرص الاستثمارية المستقبلية الواعدة.

وتهدف المبادرة في تحديد فرص العمل الجديدة التي تتمتع بأعلى احتمالات النجاح بالمستقبل، مما يؤدي إلى التطوير الفعال لأصول الشركة وتحقيق أقصى عوائد على الاستثمارات.

وكانت "نفط الكويت" قد طلبت مؤخرا الاستعانة بمستشار فني عالمي للمساعدة في تقديم الاستشارات الفنية في مجال التنقيب عن النفط وتطوير الإنتاج، ويشمل نطاق عمل المستشار كذلك تطوير النفط الثقيل والنفط والغاز الصخري وأي مشروع متخصص آخر في مجال التنقيب والإنتاج حسب ما تطلبه الشركة طوال مدة العقد التي تستمر لنحو 5 سنوات.

كذلك كانت قد أرست عقود توريد 31 برج حفر مع 10 شركات محلية وعالمية بقيمة 350 مليون دينار (ما يعادل 1.15 مليار دولار)نهاية الأسبوع الماضي.

ومنصات الحفر متعددة الأحجام، وتم تقسيم تلك الشركات على عدة فئات بحسب قدراتها الفنية في تقديم الأبراج.

وكانت "نفط الكويت" قد قررت في وقت سابق تمديد موعد استقبال العطاءات المالية لمشروع مرافق الإنتاج الجوارسي بمنطقة شمال الكويت لمدة شهر ونصف الشهر إضافية بدلا من الموعد المقرر يوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2020.

وجاء قرار التمديد بناءً على طلب التحالفات العالمية المشاركة في المناقصة ولمزيد من المناقشات والرد على الاستفسارات مع شركة نفط الكويت.

وقيمة المشروع تناهز المليار دولار تقريباً ما يعادل 500 مليون دولار لكل منشأة.

وقالت الشركة في وقت سابق إنها تسعى إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه استراتيجية الكويت لرفع الطاقة الإنتاجية للبلاد إلى 4 ملايين برميل من النفط الخام يوميا بحلول 2040 من نحو 3.15 ملايين برميل يوميا حاليا.