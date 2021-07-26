شكرا لقرائتكم خبر عن الأجيال القادمة للاستشارات: خفض التصنيف الائتماني للكويت لن يؤثر على أداء البنوك والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال مدير شركة الأجيال القادمة للاستشارات، عيد الشهري، إن تخفيض التصنيف الائتماني للكويت لن يكون له تأثير على أداء البنوك المحلية لأن أسعار الفائدة حول العالم حاليا منخفضة.

وأضاف، أن التصنيف الائتماني للكويت انخفض وبالتالي يترتب على ذلك ارتفاع الفائدة على الدولة وعلى المؤسسات المتعلقة بها، إلا أسعار الفائدة منخفضة لاسيما السندات الأمريكية.

وأشار إلى أن الأثر الإيجابي المتحقق بأرباح البنوك جاء بفضل انخفاض المخصصات وزيادة التمويل الإسلامي، بحسب موقع قناة "العربية".

وولفت إلى أنه يجب الأخذ بالاعتبار تخفيض البنوك لأقساط القروض بالربع الثاني من العام الماضي وتحملت حينها البنوك لخسائر جراء ذلك، وهو ما عالجته في الربع الثاني من العام الحالي، بالإضافة إلى أن تكلفة الودائع حاليا منخفضة جدا، قياسا على نفس الفترة من العام الماضي.

وكانت وكالة "ستاندرد أند بورز" أعلنت منتصف الشهر الجاري خفضها تصنيف الكويت الائتماني إلى "+A" وذلك بسبب الافتقار إلى استراتيجية تمويل شاملة، بالإضافة إلى النظرة المستقبلة التي ما زالت سلبية.

وتشير التوقعات إلى أن العجز المالي بميزانية دولة الكويت قد يصل في العام المالي 2020/2021 لما بين 9 إلى 10 مليار دينار حسب البيانات الأولية التي اعدتها وزارة المالية، حيث يتوقع الكشف عن الحساب الختامي للميزانية العامة للدولة خلال الفترة القريبة المقبلة.

وتمت تغطية العجز المالي للسنة المالية الماضية من خلال صندوق الاحتياطي العام والذي قام بإجراء تحويلات في الاصول بقيمة 7 مليارات دينار بين صندوق الاجيال القادمة والاحتياطي العام والتي كان آخرها مؤسسة البترول الكويتية بقيمة 2.5 مليار دينار.