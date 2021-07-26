شكرا لقرائتكم خبر عن تغطية اكتتاب الأسهم الجديدة لـ"الخليجية العامة للتأمين التعاوني" بنسبة 72.39% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني، عن نسبة تغطية الاكتتاب في الأسهم الجديدة بنحو 72.39% من أسهم حقوق الأولوية المستهدفة بغرض زيادة رأس المال.

وأوضحت الشركة في بيان لـ"تداول" أنه سيتم طرح الأسهم المتبقية على عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي، على أن تقوم تلك المؤسسات بتقديم عروض شراء للأسهم المتبقية.

وأضافت أنه سيتم تخصيص الأسهم المتبقية للمؤسسات الاستثمارية بإعطاء الأولوية للعرض الأعلى سعراً ثم الأقل فالأقل (بشرط ألا يقل عن سعر الطرح)، على أن يتم تخصيص الأسهم بالتناسب على المؤسسات الاستثمارية التي تقدم نفس العرض.

وأشارت الشركة إلى أنه في حال وجود أسهم غير مشتراة من قبل المؤسسات الاستثمارية فسيتم تخصيص هذه الأسهم لمتعهد التغطية الذي سيقوم بشرائها بسعر الطرح".

وبلغت قيمة الأسهم المكتتب فيها نحو 217.164 مليون ريال، موزعة على 21.716 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم.

ولفتت إلى أن فترة الطرح المتبقي للأسهم التي لم يتم الاكتتاب بها والبالغة 8.28 مليون سهم من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الثلاثاء 27 يوليو 2021، وتستمر إلى الساعة الخامسة مساءً من يوم الأربعاء 28 يوليو 2021.

وفترة الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية لشركة "الخليجية العامة للتأمين التعاوني" انتهت يوم الخميس الموافق 15 يوليو 2021 وذلك بعد فترة اكتتاب استمرت 10 أيام منذ يوم 5 يوليو عن طريق طرح 30 مليون سهم من أسهم حقوق الأولوية بسعر 10 ريالات للسهم الواحد، بقيمة إجمالية تبلغ 300 مليون ريال، وذلك لزيادة رأس مالها من 200 مليون ريال إلى 500 مليون ريال.

وكانت عمومية الشركة قد أقرت، خلال يونيو الماضي، بزيادة رأس مال الشركة بقيمة 300 مليون ريال، عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية وذلك لدعم عمليات التوسع في نشاط الشركة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 23.1 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مقابل خسائر بلغت 4.3 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الخسائر خلال الربع الأول من 2021 إلى ارتفاع صافي المطالبات المتحملة بنسبة 27% و ارتفاع تكاليف اكتتاب وثائق التأمين بمقدار 2,4 مليون ريال.