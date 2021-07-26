شكرا لقرائتكم خبر عن "الخبير ريت" يعلن الاستحواذ على 3 مجمعات بقيمة 1.53 مليار ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافق مجلس إدارة صندوق "الخبير ريت" والذي تديره شركة "الخبير المالية"، على زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق من خلال الاستحواذ على 3 عقارات بقيمة إجمالية 1.53 مليار ريال.

وأضافت الشركة في بيان لـ"تداول"، أن المجمعات الثلاثة تضم (مركزا تجاريا في مدينة الرياض، ومركزا تجاريا في مدينة جدة، ومجمعا سكنيا في مدينة الخبر).

وسيقوم مدير الصندوق بالإفصاح عن أي تطورات تخص هذا الشأن، علماً بأن الزيادة في إجمالي قيمة أصول الصندوق خاضعة لموافقات هيئة السوق المالية وشركة تداول السعودية، وكذلك موافقة مالكي وحدات الصندوق.

وبدأ تداول الوحدات الجديدة لصندوق "الخبير ريت"، اعتباراً من يوم الثلاثاء 6 يوليو 2021.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد وافقت في يناير الماضي على الطلب الذي تقدمت به شركة الخبير المالية لزيادة إجمالي قيمة أصول "صندوق الخبير ريت" الذي تديره عن طريق طرح وحدات إضافية للاستحواذ على أصول عقارية جديدة.

وتشمل الاستحواذات المستهدفة عقارات لوجستية وتعليمية وصناعية تقع في كل من مدينتي الرياض وجدة.