شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار والين مع تراجع الاتجاه للمخاطرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأ الين الملاذ الآمن والدولار الأمريكي الأسبوع على صعود مقابل عملات تنطوي على مخاطرة أكبر مثل الدولار الأسترالي، إذ قاد ارتفاع إصابات كوفيد-19 وهبوط الأسهم في آسيا لحالة من الحذر قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع الجاري.

وارتفع الين حوالي 0.5 بالمئة إلى 81.08 مقابل الدولار الأسترالي اليوم الاثنين، بينما كسبت العملة الأمريكية 0.2 بالمئة إلى 0.7351 دولار أمريكي مقابل نظيرتها الأسترالي مقتربة من ذروة ثمانية أسابيع تقريبا التي بلغتها في الأسبوع الماضي عند 0.72895 دولار أمريكي.