شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتراجع في مستهل أسبوع التداول الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استهلت أسعار النفط العالمية أسبوع التداول الجديد اليوم الاثنين باستئناف تراجعها لأول مرة منذ خمسة أيام، في الوقت الذي يقيم فيه المستثمرون آفاق الطلب على الخام في ظل ارتفاع أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد في بعض دول العالم.

وتراجع سعر العقود الآجلة للنفط في تعاملات بورصة نيويورك للسلع صباح اليوم بتوقيت سنغافورة إلى أقل من 72 دولار للبرميل بعد ارتفاعه بنسبة 5ر8% خلال أيام التداول الأربعة الماضية.