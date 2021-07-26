شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للدولار الأمريكي أمام الين الياباني خلال الجلسة الآسيوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ 14 من تموز/يوليو أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:58 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.15% إلى مستويات 110.30 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 110.47، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 110.27، بينما حقق الأعلى له عند 110.58، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 110.55.

هذا وتابعنا صدور القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن اليابان والتي أظهرت تقلص الاتساع إلى 52.2 مقابل 52.4 في حزيران/يونيو الماضي، أسوء من التوقعات عند 53.1، وجاء ذلك قبل أن نشهد كشف بنك اليابان عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية الجوهرية لمؤشر أسعار المستهلكين التي أظهر نمو 0.1% مقارنة بالقراءة السنوية السابقة لشهر حزيران/يونيو والتوقعات بالثبات عند مستويات الصفر.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مبيعات المنازل الجديدة والتي قد تعكس ارتفاعاً 3.5% إلى 800 ألف منزل مقابل تراجع 5.9% عند 769 ألف منزل في أيار/مايو الماضي، بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق غداً لانطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 27-28 تموز/يوليو والذي المتوقع يتم من خلاله البقاء على الفائدة ما بين الصفر و0.25% وبرنامج شراء السندات بما يفوق 120$ مليار.