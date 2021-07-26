شكرا لقرائتكم خبر عن العملة الموحدة اليورو تستأنف الارتداد من الأدنى له في قرابة أربعة أشهر أمام الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية في أربعة جلسات من الأدنى لها منذ الخامس من نيسان/أبريل أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الألماني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:19 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.03% إلى مستويات 1.1780 والتي تعد أعلى مستوى للزوج خلال تداولات الجلسة وذلك مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1777، بينما حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1763، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 1.1771.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل ألمانيا صدور قراءة مؤشر IFO لمناخ الأعمال والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 102.3 مقابل 101.8 في حزيران/يونيو الماضي، بينما قد توضح قراءة المؤشر ذاته للتوقعات تقلص الاتساع إلى ما قيمته 103.3 مقابل 104.0، وقد تعكس قراءة المؤشر ذاته للتقييمات الحالية أيضا اتساعاً إلى ما قيمته 101.6 مقابل 99.6 في حزيران/يونيو.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مبيعات المنازل الجديدة والتي قد تعكس ارتفاعاً 3.5% إلى 800 ألف منزل مقابل تراجع 5.9% عند 769 ألف منزل في أيار/مايو الماضي، بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق غداً لانطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 27-28 تموز/يوليو والذي المتوقع يتم من خلاله البقاء على الفائدة ما بين الصفر و0.25% وبرنامج شراء السندات بما يفوق 120$ مليار.