شكرا لقرائتكم خبر عن لا جديد لدى اليورو مقابل الين- تحليل - 26-7-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يحرك سعر الزوج أي ساكن حتى تداولات هذا الصباح ليستمر بالتذبذب ضمن المسار الضيق والمتمثل بالحاجز المستقر عند 131.10 بينما يستمر الدعم المتمثل بمستوى 128.80 بإعاقة الهجوم الرئيسي الهابط والمتوقع سابقا.

كذلك استمرار تعارض إيجابية مؤشر ستوكاستيك أمام تشكيل المتوسط المتحرك 55 لحاجز إضافي عند 130.45, فإن ذلك يدعونا للبقاء على حيادية التداول لحين تجاوز السعر لإحدى المحاور الرئيسية لنتمكن من تحديد الأهداف الرئيسية لتداولات الفترة القادمة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 130.50 و 129.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي بثبات المحاور