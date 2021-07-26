شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يكرر الإغلاقات السلبية-تحليل - 26-7-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كرر سعر الزوج تقديمه لإغلاقات سلبية جديدة دون الحاجز الممتد نحو 152.20 ليزيد ذلك من فرص تشكيله لتداولات تصحيحية هابطة خلال الفترة الحالية, نؤكد على أهمية تجميع السعر للعزم السلبي ليسهل ذلك مهمة تسجيله للأهداف السلبية والتي تتمركز حاليا قرب 151.20 و 150.20 على التوالي.

نكرر التنويه إلى أن نجاح السعر باختراق الحاجز الحالي والثبات فوقه, فإن ذلك سيزيد من فرص استعادته للميل الصاعد ليبدأ بتشكيل موجات صاعدة قوية بهدف الوصول نحو محطات إيجابية جديدة قد تبدأ من مستوى 153.00 و 153.90.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 152.20 و 151.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات الحاجز