شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يقترب من الهدف الأول– تحليل - 26-7-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر البلاتين بتداولات يوم الجمعة هجوم سلبي جديد ليقترب بذلك من الهدف الأول المتمركز عند 1035.00 متأثرا بالضغوط السلبية المتكررة تأكيدا لسيطرة الميل الهابط والمتوقع سابقا.

نذكر بأهمية ثبات الحاجز الإضافي المستقر قرب 1105.00 لنتوقع بتعرض السعر لضغوط سلبية إضافية وتسلله دون العائق الحالي, استهداف مستويات سلبية جديدة قد تبدأ من 980.00 وصولا لمستوى تصحيح 50% فيبوناتشي والمستقر عند 945.00.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1080.00 و 1000.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط