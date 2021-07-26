شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يبدأ بإيجابية– تحليل- 26-7-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ سعر النحاس تداولاته لهذا اليوم بإيجابية قوية نظرا لاندفاعه فوق الحاجز المتمثل بمستوى 4.4100 محاولا بذلك استئناف الهجوم الرئيسي الصاعد والناتج عن تمركزه ضمن محاور القناة الرئيسية الصاعدة.

كذلك تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي بوصوله نحو مستوى تشبع الشراء, سيزيد من فرص تشكيل السعر قريبا لاندفاع صاعد جديد ولنتوقع استهدافه بذلك لمستوى 4.5100 و 4.6400 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.3800 و 4.5100

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد