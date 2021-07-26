شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يحتاج حافز إيجابي قوي – تحليل - 26-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه زوج الدولار مقابل الفرنك صعوبة في تأكيد تخطي مستوى 0.9200، ليظهر تداولات سلبية جديدة الآن، وننتظر الحصول على حافز إيجابي يساهم بدفع السعر لاختراق مستويات 0.9200 – 0.9220 لتأكيد مواصلة الارتفاع نحو 0.9265 كمحطة إيجابية أولى.

وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 0.9135 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9150 والمقاومة 0.9250

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد