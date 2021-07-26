شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يستأنف الانخفاض – تحليل - 26-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاد زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي للانخفاض بعد التماسك دون مستوى 0.7375، ويشكّل المتوسط المتحرك 50 ضغط سلبي جيد أمام السعر، ليدعم فرص استمرار الاتجاه الهابط الذي يستهدف مستوى 0.7230 كمحطة تالية.

يجب الانتباه إلى أن اختراق 0.7375 سيدفع السعر لتحقيق ارتفاع لحظي تبدأ أهدافه باختبار مستوى 0.7450.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7290 والمقاومة 0.7380

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط