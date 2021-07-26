شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يقترب من الهدف – تحليل - 26-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم افتتح سعر عقود خام برنت تداولات اليوم بإيجابية ليقترب من هدفنا الأول المنتظر عند 74.70، ويظهر ميلاً هابطاً الآن بتأثير سلبية مؤشر ستوكاستيك، وقد يتجه لاختبار الدعم المحوري 72.75 قبل العودة للارتفاع من جديد.

وبشكل عام، نحن نتوقّع استمرار سيطرة الاتجاه الصاعد خلال الفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 72.75 والثبات دونه، مع الإشارة إلى أن اختراق 74.70 سيقود السعر لزيارة مستوى 76.00 بشكل مباشر.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 72.50 والمقاومة 75.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد