شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحافظ على ثباته الإيجابي – تحليل - 26-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر النفط فوق مستوى 71.05، ويحصل على دعم إيجابي من المتوسط المتحرك 50، بانتظار استئناف الاتجاه الصاعد الذي يستهدف مستوى 73.30 مبدئياً، مع التذكير بأن اختراق هذا المستوى سيدفع السعر إلى 75.00 كهدف تالي.

يجب الانتباه إلى أن كسر 71.05 والثبات دونه سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر للعودة إلى المسار التصحيحي الهابط من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 70.50 والمقاومة 73.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد