شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تكمل النموذج السلبي – تحليل - 26-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر الفضة من كسر دعم العلم الهابط ويستقر دونه الآن، ليحصل على حافز سلبي نتوقّع أن يدفع السعر لمواصلة الانخفاض المتوقع على المدى اللحظي والقصير، بانتظار اختبار مستوى 24.95 مبدئياً، مع الإشارة إلى أن كسر هذا المستوى سيفتح الطريق أمام امتداد الموجة الهابطة نحو 23.76.

وبالتالي، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة بشرط الثبات دون 25.65.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 24.70 والمقاومة 25.65

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط