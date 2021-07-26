شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يواجه دعم قوي – تحليل - 26-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجد سعر الذهب صعوبة في كسر مستوى 1797.00، ليختبر المتوسط المتحرك 50 من جديد، والذي يشكّل ضغط سلبي مستمر على السعر، بانتظار استئناف التداولات السلبية لكسر المستوى المذكور وفتح الطريق أمام التوجه نحو 1770.00.

وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً، مع الانتباه إلى أن اختراق 1825.15 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر للتحول نحو الارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1775.00 والمقاومة 1820.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط