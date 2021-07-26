شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي في مسار ضيق – تحليل - 26-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تنحصر زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي تداولات ضمن مسار ضيق حول المتوسط المتحرك 50، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الهابط الذي يعتمد على الثبات دون مستوى 1.2650، بينما يتواجد الهدف الرئيسي المتوقع عند دعم القناة الصاعدة عند 1.2510.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2510 والمقاومة 1.2640

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط