شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يكمل نموذج إيجابي – تحليل - 26-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكمل زوج الدولار مقابل الين تشكيل نموذج رأس وكتفين مقلوب تظهر ملامحه بالرسم البياني أعلاه، ليحصل على حافز إيجابي ننتظر أن يساهم بدفع السعر لتحقيق أهدافنا الإيجابية التي تبدأ عند 110.95 وتمتد إلى 111.70 بعد تخطي المستوى السابق.

وبالتالي، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 110.00 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 109.80 والمقاومة 110.95

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد