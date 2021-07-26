شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يحتاج للعزم الإيجابي – تحليل - 26-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار حول المتوسط المتحرك 50، وينتظر الحصول على عزم إيجابي يساهم بدفع السعر لاستئناف التداولات الإيجابية، حيث لا يزال سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً بثبات السعر فوق 1.3680، بانتظار اختبار مستوى 1.3825 بشكل رئيسي.

نشير إلى أن اختراق المستوى المستهدف سيقود السعر لتحقيق مزيد من المكاسب على المدى القصير، بينما كسر 1.3680 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر لاستئناف الموجة الهابطة التي بدأت من مناطق 1.4250.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3680 والمقاومة 1.3825

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد