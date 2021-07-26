شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مستقر – تحليل - 26-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ زوج اليورو مقابل الدولار على ثباته دون مستوى 1.1780، ليبقى الضغط السلبي قائماً، يدعمه المتوسط المتحرك 50، بانتظار استئناف التداولات السلبية التي تستهدف مستوى 1.1700 كمحطة رئيسية تالية.

يجب الانتباه إلى أن اختراق مستويات 1.1780-1.1795 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لبدء محاولات تعافي والتوجه نحو اختبار مناطق 1.1888 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1690 والمقاومة 1.1830

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط