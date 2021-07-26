شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للدولار النيوزيلندي لأول مرة في أربعة جلسات أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار النيوزيلندي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الأسيوية أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد النيوزيلندي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:43 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي 0.19% إلى مستويات 0.6966 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6979، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6962، بينما أن حقق الزوج الأعلى له عند 0.6986، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 0.6974.

وقذ وقد تابعنا من قبل الاقتصاد النيوزيلندي صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت تقلص الفائض إلى ما قيمته 261 مليون دولار نيوزيلندي مقابل 489 مليون دولار نيوزيلندي في أيار/مايو الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 297 مليون دولار نيوزيلندي، بينما أظهر القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع العجز إلى ما قيمته 252 مليون دولار نيوزيلندي مقابل 41 مليون دولار نيوزيلندي في أيار/ مايو.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي لصدور قراءة مبيعات المنازل الجديدة والتي قد تعكس ارتفاعاً 3.5% إلى 800 ألف منزل مقابل تراجع 5.9% عند 769 ألف منزل في أيار/مايو، بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق غداً لانطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 27-28 تموز/يوليو والذي المتوقع يتم من خلاله البقاء على الفائدة ما بين الصفر و0.25% وعلى برنامج شراء السندات بما يفوق 120$ مليار.