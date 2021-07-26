شكرا لقرائتكم خبر عن تقلص الفائض في الميزان التجاري النيوزيلندي يفوق التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد النيوزيلندي قراءة مؤشر الميزان التجاري لشهر حزيران/يونيو والتي أظهرت تقلص الفائض إلى ما قيمته 261 مليون دولار نيوزيلندي مقابل 489 مليون دولار نيوزيلندي والتي عدلت من فائض 469 مليون دولار نيوزيلندي في القراءة السابقة لشهر أيار/مايو الماضي، وبذلك تعد القراءة الحالية أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى ما قيمته 297 مليون دولار نيوزيلندي.

وفي نفس السياق، أظهر القراءة السنوية لمؤشر الميزان التجاري اتساع العجز إلى ما قيمته 252 مليون دولار نيوزيلندي مقابل ما قيمته 41 مليون دولار نيوزيلندي في أيار/مايو، وجاء ذلك مع أظهرت قراءة مؤشر الصادرات ارتفاعاً إلى ما قيمته 5.95 مليار دولار نيوزيلندي مقابل 5.89 مليار دولار نيوزيلندي في أيار/مايو، كما أوضحت قراءة الواردات ارتفاعاً إلى ما قيمته 5.69 مليار دولار نيوزيلندي مقابل 5.40 مليار دولار نيوزيلندي.