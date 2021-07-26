شكرا لقرائتكم خبر عن سويكورب وابل ريت يتلقى دفعة إيجابية – تحليل صباحي – 26-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم سويكورب وابل ريت (4345) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على إثر استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليكسر بذلك سلسلة خسائر استمرت خمس جلسات متتالية، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.22% بما يعادل 0.02 نقطة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، ولكن أمام ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ما قد يكبح من مكاسب السهم القادمة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 9.37 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.88 ومستوى المقاومة 9.37.