شكرا لقرائتكم خبر عن كيان السعودية محاط بالعلامات الإيجابية – تحليل صباحي – 26-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم كيان السعودية (2350) في آخر جلساته، محققاً مكاسب جديدة بلغت نسبتها 3.17% ليكسب السهم نحو 60 هللة، وذلك وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل فرعي، ومدعوماً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ وسط ذلك عودة توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى استمرار صعود السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 18.80، ليستهدف مستوى المقاومة 21.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 18.80 ومستوى المقاومة 20.50.