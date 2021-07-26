شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الإنماء يستعد لمهاجمة مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 26-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم مصرف الإنماء (1150) في آخر جلساته، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب جديدة بلغت نسبتها 1.59% ليكسب السهم نحو 34 هللة، ونلاحظ وسط ذلك بدء تكون دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، ليستعد بمهاجمة مستوى المقاومة 22.12.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 22.12، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 23.22.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 21.34 ومستوى المقاومة 22.50.