شكرا لقرائتكم خبر عن لازوردى وسط توقعات إيجابية – تحليل صباحي – 26-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم لازوردي (4011) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق السهم مكاسب لليوم الثالث على التوالي بنسبة بلغت 0.75% ليكسب السهم نحو 20 هللة، وذلك وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ عودة ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى استمرار صعود السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 26.95، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة المهم 28.80.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 26.95 ومستوى المقاومة 28.80.