شكرا لقرائتكم خبر عن كيمانول يصل لأعلى مستوياته في 7 سنوات – تحليل صباحي – 26-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حلق سهم كيمانول (2001) عالياً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، بالتزامن مع إعلان الشركة عن تقارير أرباحها للربع الثاني من العام الحالي، ليصل السهم بارتفاعه الأخير إلى أعلى مستوياته في سبعة سنوات، محققاً مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 3.97% بما يعادل 1.15 نقطة، مصحوباً في ذلك بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، وذلك تحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نتوقع استمرار صعود السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 28.80، ليستهدف مستوى المقاومة 32.80.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 28.80 ومستوى المقاومة 32.00.