شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات السيارات بين المطرقة والسندان – تحليل صباحي – 26-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع خدمات السيارات (4050) في آخر جلساته، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وذلك تزامناً مع استناده لدعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على تحقيق مكاسب بلغت نسبتها 1.71% ليكسب السهم نحو 60 هللة، ولكن أمام ذلك يستمر الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 34.45، ليستهدف أولى مستويات المقاومة 36.40 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 34.45 ومستوى المقاومة 36.40.