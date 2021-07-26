شكرا لقرائتكم خبر عن عسير يظهر المزيد من الإشارات الإيجابية – تحليل صباحي – 26-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم عسير (4080) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مدعوماً باستمرار تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.38% ليكسب السهم نحو 10 هللة، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 25.35، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 27.95 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 25.35 ومستوى المقاومة 27.95.