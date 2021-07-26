شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يسجل سلسلة مكاسب من خمس جلسات متتالية – تحليل صباحي – 26-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) صعوده بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق المؤشر مكاسب للجلسة الخامسة على التوالي بنسبة بلغت 0.76% بما يعادل 81.85 نقطة، وذلك استعداداً لمهاجمة مستوى المقاومة النفسي 11,000، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك نحن نتوقع استمرار صعود المؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 10,745.92، ليستهدف مستوى المقاومة النفسي 11,000.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10,745.92 ومستوى المقاومة 11,000.