الاقتصاد

المؤشر العام للسوق السعودي يسجل سلسلة مكاسب من خمس جلسات متتالية – تحليل صباحي – 26-07-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) صعوده بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق المؤشر مكاسب للجلسة الخامسة على التوالي بنسبة بلغت 0.76% بما يعادل 81.85 نقطة، وذلك استعداداً لمهاجمة مستوى المقاومة النفسي 11,000، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

 

لذلك نحن نتوقع استمرار صعود المؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 10,745.92، ليستهدف مستوى المقاومة النفسي 11,000.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10,745.92 ومستوى المقاومة 11,000.

عدد أسهم الشركات الرابحة

150

عدد أسهم الشركات الخاسرة

38

عدد أسهم الشركات الثابتة

12

إجمالي عدد أسهم الشركات المتداولة

200

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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